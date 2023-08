Hovland om nøkkelen til suksess: – Må bare stole på prosessen

Karrierens største bragd kom da han vant PGA-sluttspillet sist helg. Da rasket han også med seg 190 millioner kroner i premiepenger.

Hovland begynte før sesongen å jobbe med trener Joseph Mayo, noe som har hjulpet golfesset stort.

Tirsdag snakket han med norsk presse under et digitalt pressetreff. Der snakket han litt om nøkkelen til å vinne en av de største turneringene i golfverden. Hovland har denne sesongen levert stabilt, og han har ikke misset en cut på over et år.

– Selvfølgelig går det opp og ned i golf. Det føles lett når det går på skinner, men man kan ikke ta noe for gitt, sa Hovland til NTB.

– Må stole på prosessen

Nordmannen vant to strake turneringer i PGA-sluttspillet, men triumfene skjedde på svært ulike måter. I den første turneringen i Chicago kom han bakfra og passerte konkurrentene på målstreken med en kjemperunde, mens han i Tour Championship hadde en ledelse å forsvare inn i siste runde.

– Det var to helt forskjellige scenarioer. I Chicago gikk jeg 28 slag på de siste ni hullene for å vinne. Det er en helt annen posisjon når man skal holde på en ledelse. Man må bare stole på prosessen og stole på at det du gjør er godt nok, sier han.

Verdensfireren peker spesielt på hvordan han tenker etter et slag som ikke går helt som ventet.

– Man må bare ikke få panikk og heller stole på neste slag. Det er ikke alltid det går veien, men det gjorde det de siste to ukene. Resultatene kan man ikke kontrollere, men man kan kontrollere hvordan man selv reagerer, forklarer Hovland.

Stor prestasjon

På pressetreffet fikk han også spørsmål om debatten som har gått i Norge de siste dagene. Noen mener seieren i PGA-sluttspillet er den største prestasjonen i norsk idrettshistorie, men selv tar han det med knusende ro.

– Det er morsomt at folk driver og sammenligner ting, for det viser at man har gjort noe som er ganske kult. At man forsøker å sette det litt i perspektiv, er gøy, men også litt håpløst. Man kan ikke sammenligne forskjellige grener på den måten. Det er ikke noe man kan forvente noen konklusjoner ut av, sa Hovland til TV 2.

Han pekte blant annet på sjakkverdensmester Magnus Carlsen, tennisesset Casper Ruud og nylig verdensmester Jakob Ingebrigtsen på 5000 meter som andre nordmenn med store prestasjoner.

I slutten av september venter Ryder Cup i Roma. Der er Hovland med det europeiske laget for annet år på rad. Før det skal han spille en europatourturnering.

