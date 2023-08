Wozniacki strålte i Grand Slam-comebacket

Hun slo den russiske kvalifiseringsspilleren Tatiana Prozorova med sifrene 6-3, 6-2 på hardcourten i New York. Kampen på spilt på US Opens nest største arena (Louis Armstrong Stadium).

– Jeg er bare så glad for å være videre. Det var ting som var gode, og så var det ting jeg kunne ha gjort bedre. Alt i alt er jeg lykkelig over å ha vunnet, sa Wozniacki etter seieren.

Hun la opprinnelig opp som 29-åring etter å ha slitt med store smerter og blitt diagnostisert med kronisk leddgikt. Det var så ille at hun ikke kom seg ut av sengen, og i over to år slo ikke Wozniacki én eneste tennisball.

I juni varslet den tidligere verdenseneren et comeback. Det kom i Montréal for noen uker siden, og nå er hun også tilbake som Grand Slam-spiller. Wozniacki vant Australian Open i 2018 og har tatt seg to finaler i US Open (2009 og 2014).

Dansken skal bryne seg på den rutinerte tsjekkeren Petra Kvitova i 2. runde i årets fjerde og siste Grand Slam-turnering. Kvitova er rangert som nummer 11 i verden, mens Wozniacki er plassert helt nede på 623.-plass.

[ US Open-fiasko for Holger Rune ]