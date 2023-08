Solbakken tok ut sønnen på A-landslaget: – Må se bort fra far-sønn-greiene

Det ble klart da landslagssjefen presenterte sine utvalgte tirsdag.

– Markus er tatt ut fordi han er god nok akkurat nå. Det har ikke vært det letteste, og det er nok den plassen vi har debattert mest. Kent (Bergersen) og Brede (Hangeland) var en del klarere enn jeg var, sier landslagssjefen.

– Han må nok være et par prosent bedre enn det jeg tenkte for å bli tatt ut. Vi må se bort fra far-sønn-greiene, la han til.

Landslagssjefen sier han ikke har diskutert uttaket med sønnen.

– Jeg har ikke diskutert eller varslet ham om dette i forkant. Han får nok en del telefoner nå, sa Solbakken.

Sønnen Markus gleder seg over å få sjansen.

– Først og fremst er dette veldig stas. Det er vel det største man kan oppnå som norsk fotballspiller. Først og fremst veldig stolt over det, og så er det en litt merkelig situasjon med far som trener. Vi får prøve å ikke tenke så mye på det og heller fokusere på å prestere så godt som jeg kan, sier han til TV 2.

Urolig familiemiddag

Det har vært stilt spørsmål ved om det vil være problematisk at landslagssjef Solbakken tar ut sin egen sønn. Landslagssjefen ser ingen problemer og tror sønnen vil håndtere det fint å spille under sin far.

– Jeg tror det er moren hans det går mest rundt for nå. Vi må først og fremst ta vare på henne nå. Jeg måtte si det til henne i går, for hun fikk ikke sove, sa Solbakken.

Han mener det var fortjent at sønnen fikk en sjanse for Norge etter storspill i Viking den siste tiden.

– Vi har hatt det som policy hele veien at de beste i hjemlig liga skal få sjansen i troppen, sa Solbakken.

Markus Solbakken har tidligere sagt at det foreligger en avtale mellom far og sønn at førstnevnte skal tre til side som landslagssjef dersom Markus ble landslagsspiller.

– Det var en urolig familiemiddag for mange år siden at han foreslo det. Jeg tror vi skal kunne omgås profesjonelt. Jeg sier ikke at uttaket var uproblematisk, men det var andre i teamet som var veldig påståelig rundt at dette skulle skje, sa Solbakken tirsdag.

Fire debutanter

I troppen som ble tatt ut tirsdag, var det også tre andre debutanter: Emil Breivik, Antonio Nusa og Osame Sahraoui.

Breivik spiller i Molde, mens Sahraoui er i nederlandske Heerenveen. Nusa spiller på sin side for Club Brugge og har fått spilletid for den belgiske storklubben denne sesongen. 18-åringen har spilt for Brugge siden 2021. Før det var han i Stabæk.

Norge møter Jordan 7. september før EM-kvalifiseringskampen mot Georgia venter fem dager senere.

Norge har kommet skjevt ut i kvalifiseringen med kun fire poeng på fire kamper. I bortemøtet mot Georgia ble det 1-1 etter at store sjanser ble brent i sluttminuttene.

Dette er landslagstroppen i fotball til kampene mot Jordan og Georgia i september:

Mathias Dyngeland (Brann)

Ørjan Nyland (Sevilla)

Egil Selvik (Haugesund)

Kristoffer Ajer (Brentford)

Fredrik Bjørkan (Bodø/Glimt)

Birger Meling (FC København)

Stian Gregersen (Bordeaux)

Andreas Hanche-Olsen (Mainz)

Marcus Holmgren Pedersen (Sassuolo)

Julian Ryerson (Borussia Dortmund)

Stefan Strandberg (Vålerenga)

Leo Skiri Østigård (Napoli)

Fredrik Aursnes (Benfica)

Patrick berg (Bodø/Glimt)

Sander Berge (Burnley)

Osame Sahraoui (Heerenveen)

Emil Breivik (Molde)

Antonio Nusa (Club Brugge)

Markus Solbakken (Viking)

Ola Solbakken (Roma)

Hugo Vetlesen (Club Brugge)

Martin Ødegaard (Arsenal)

Bård Finne (Brann)

Erling Braut Haaland (Manchester City)

Jørgen Strand Larsen (Celta Vigo)

Alexander Sørloth (Villarreal)

Kampen mot Jordan spilles 7. september, EM-kvalifiseringskampen mot Georgia spilles 12. september.

