Ny milliardrekord i Premier League – her er alle overgangene

Det viser tall fra Transfermarkt.

En foreløpig totalbruk på om lag 1,95 milliarder pund er en økning av den forrige rekorden på 1,92 milliarder fra fjorårets overgangsvindu. Tallselskapet Deloitte anslår at totalsummen trolig vil passere to milliarder pund for første gang i historien.

Premier League-klubbene kan handle spillere fram til og med 1. september.

Wolverhampton, Everton, Fulham, West Ham og Brighton er de fem klubbene som foreløpig kan skilte med positivt overgangsregnskap. De to sistnevnte kan i stor grad takke salgene av henholdsvis Declan Rice og Moisés Caicedo.

I andre enden av skalaen ligger ikke overraskende Arsenal, Chelsea og Manchester United, som alle har brukt over hundre millioner pund (1,344 milliarder kroner) i netto.

De tre klubbene har sammen med Manchester City, Liverpool og Newcastle alle hentet minimum én spiller for mer enn 50 millioner pund, viser Transfermarkt.

Gigantsummene fordeles

På listen over de ti dyreste overgangene til balløya i sommerens vindu er både Chelsea (3), Manchester United (2), Arsenal (2), Manchester City, Liverpool og Newcastle representert.

Det er i tillegg interessant at halvparten av de ti transaksjonene er gjort mellom to ulike Premier League-klubber. Chelsea har blant annet solgt spillere til både Manchester United (Mason Mount) og Arsenal (Kai Havertz).

På Stamford Bridge er pengene blitt brukt på blant andre Caicedo, Romeo Lavia og Christopher Nkunku.

Joker

Denne sommeren har de saudiarabiske toppklubbene figurert som en felles joker på overgangsmarkedet. Den pengesterke ligaen har lokket til seg flere profiler, flere av dem fra Premier League. Jürgen Klopp har ved flere anledninger uttrykt skepsis rundt den saudiarabiske kjøpefesten. Tyskeren er spesielt bekymret for at overgangsvinduet i golfstaten er åpent 20 dager lenger enn det engelske.

– Det vil på ingen måte hjelpe oss. Det er ganske ille at overgangsvinduet deres er åpent tre uker lenger. Fifa og Uefa må finne løsninger på det. Akkurat nå er påvirkningen enorm, sa Liverpool-manageren til BBC tidligere i august.

Også Pep Guardiola har vært klar på de saudiarabiske klubbene bidrar til å endre overgangsdynamikken.

– Da Cristiano (Ronaldo) dro som den eneste for et halvt år siden, trodde ingen at så mange spillere skulle følge etter. Vi er nødt til å passe på utviklingen, har Manchester City-sjefen uttalt.

---

FAKTA

Dette er de ti dyreste overgangene i engelsk Premier League sommeren 2023 (i pund):

1) Declan Rice (West Ham til Arsenal) 100,2 millioner

2) Moisés Caicedo (Brighton til Chelsea) 99,7 millioner

3) Josko Gvardiol (RB Leipzig til Manchester City) 77,3 millioner

4) Rasmus Højlund (Atalanta til Manchester United) 64,4 millioner

5) Kai Havertz (Chelsea til Arsenal) 64,4 millioner

6) Dominik Szoboszlai (RB Leipzig til Liverpool) 60,2 millioner

7) Mason Mount (Chelsea til Manchester United) 55,2 millioner

8) Sandro Tonali (AC Milan til Newcastle) 55 millioner

9) Romeo Lavia (Southampton til Chelsea) 53,4 millioner

10) Christopher Nkunku (RB Leipzig til Chelsea) 51,6 millioner

Kilde: Transfermarkt. 1 engelsk pund: 13,49 kroner (per 28/8).

---