Viktor Hovland skrev norsk idrettshistorie – vant PGA-tourmesterskapet i golf

Hovland ledet med seks slag ned til den amerikanske OL-gullvinneren Xander Schauffele foran siste runde søndag. Godt spill av amerikaneren sørget for at forspranget ble redusert til fem slag, men Hovland holdt hodet kaldt og rodde seieren i land. Nordmannen kunne dermed juble for seier i en av de største turneringene i golfverden. Triumfen er Hovlands sjette på PGA-touren.

Den siste runden av PGA-tourmesterskapet ble pauset i rundt to timer som følge av torden og lyn i området, men det hemmet ikke Hovland.

Nordmannen kom til sesongens siste turnering med seier i den andre av tre sluttspillsturneringer. Med seieren også i helgen, har Hovland innkassert om lag rundt 230 millioner kroner bare de siste to ukene. Hovland har spilt inn elleville 340 millioner kroner denne sesongen.

I PGA-sesongens siste turnering i Atlanta i delstaten Georgia startet spillerne med minusslag basert på hvilken plassering de innehar på PGA-touren denne sesongen. For Hovlands del var det åtte slag. Med strålende spill festet Hovland grepet om seieren og ga ikke fra seg forspranget.

Hovland ble profesjonell i 2019 og har i flere år levert sterke resultater på topptouren i golf. I tillegg til seks triumfer på PGA-touren, har han to europatourseirer.

Disse spillerne har vunnet de ti siste utgavene av PGA-tourmesterskapet i golf:

* 2023: Viktor Hovland, Norge

* 2022: Rory McIlroy, Nord-Irland

* 2021: Patrick Cantlay, USA

* 2020: Dustin Johnson, USA

* 2019: McIlroy

* 2018: Tiger Woods, USA

* 2017: Xander Schauffele, USA

* 2016: McIlroy

* 2015: Jordan Spieth, USA

* 2014: Billy Horschel, USA

Disse turneringene har Viktor Hovland vunnet etter at han ble profesjonell i 2019:

PGA-touren:

* Puerto Rico Open (februar 2020)

* PGA-turneringen i Riviera Maya, Mexico (desember 2020 og desember 2021)

* Memorial Tournament (juni 2023)

* 2. turnering i PGA-sluttspillet (august 2023)

* PGA-tourmesterskapet i Atlanta, Georgia (august 2023)

Europatouren:

* Europatourturneringen i Munchen, Tyskland (juni 2021)

* Dubai Desert Classic (januar 2022)

Andre seirer:

* Hero World Challenge på Bahamas (desember 2021 og desember 2022)

Hero World Challenge er ikke en offisiell del av PGA-touren.

