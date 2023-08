To gull til Katrine Lund i VM i skyting

Lund vant med 581 poeng, to poeng foran Karolina Romanczyk fra Polen. Silvia Guignard Schnyder fra Sveits tok bronsen.

Det var Lunds aller første individuelle mesterskapsgull internasjonalt. 28-åringen er søsteren til Kim-André Lund som ble skytterkonge i 2013 og 2022.

Lund selv ble skytterdronning på Landsskytterstevnet i 2017 og har vunnet to kongepokaler. I den individuelle konkurransen ble det 8.-plass for Duestad og 9.-plass for Vatne.

I lagkonkurransen var det norske laget suverene med 1728 poeng. Det var 12 poeng foran Sveits og 38 poeng foran Tyskland.

Den samme trioen vant også VM-gull sammen i 2022. Den gang ble Duestad verdensmester på 300 meter match.

Norge har klatret til 5.-plass på medaljeoversikten med elleve medaljer. Fire av dem er gull.