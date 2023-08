Spanske medier: Påtalemyndigheten i Spania etterforsker Luis Rubiales for mulig seksuelt overgrep

I en uttalelse gjengitt av spanske AS , opplyser den nasjonale påtalemyndigheten at Jennifer Hermoso har sagt at det omstridte kysset med Rubiales ikke var frivillig, og derfor blir saken nå etterforsket.

Også Marca opplyser at påtalemyndigheten nå etterforsker Rubiales. Rubiales kysset Spanias Jennifer Hermoso på munnen etter VM-finalen for åtte dager siden, og saken har hele tiden tatt nye vendinger.

Fifa opplyste lørdag at Rubiales suspenderes fra all fotballaktivitet i 90 dager mens de etterforsker saken. Dagen før gjorde Rubiales det klart at han ikke vil trekke seg som president.

Hermoso uttalte først at hun ikke likte episoden der Rubiales kysset henne. Senere sendte det spanske fotballforbundet (RFEF) ut en melding om at kysset var samtykket fra begge parter.

I helgen slo Hermoso kraftig tilbake og sa at hun ikke hadde gitt sitt samtykke til det og beskrev episoden som en «sexistisk handling».

«Jeg ønsker å presisere at jeg ikke på noe tidspunkt samtykket til kysset han ga meg. Jeg tolererer ikke at mitt ord blir stilt spørsmål ved, og langt mindre at det blir funnet opp ord som jeg ikke har sagt», tordnet Hermoso.

Senere har RFEF uttalt at de kan bevise at Hermoso ga sitt samtykke til kysset. Forbundet truer med å gå rettens vei for å «frikjenne» Rubiales.

