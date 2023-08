Ruud skal forsvare viktige rankingpoeng – dette må du vite før US Open

Ruud tok seg til finalen i fjor. Der røk han i fire sett mot Carlos Alcaraz som siden har holdt seg helt i toppen. Finaleplassen ga Ruud 1200 poeng på rankingen. Det må verdensfemmeren nå forsvare for ikke å falle ytterligere ned blant topp ti.

Dette er andre ting å være klar over før storturneringen går i gang:

Superduellen

Spanske Alcaraz er verdensener og regjerende mester. Han er også den seneste Grand Slam-vinneren etter å ha slått verdenstoer Novak Djokovic i Wimbledon-finalen.

Serberen slo tilbake mot Alcaraz i en heseblesende finale i Cincinnati. Djokovic har nå sjansen til å ta over tennistronen med seier.

Djokovic er velkommen igjen

Djokovic har ikke spilt US Open siden 2021 hvor han tapte finalen mot Daniil Medvedev. Årsaken er at USA de to siste årene ikke tillot innreise for de som ikke hadde vaksinert seg mot koronaviruset. Tidligere i år ble det kravet opphetet.

Djokovic ytret flere ganger sin motstand mot å vaksinere seg mot viruset.

Nytt videosystem

US Open blir den første Grand Slam-turneringen som skal bruke video som dommere kan bruke når spillerne utfordrer en øvelse. Dommeren får flere kameravinkler til å vurdere om for eksempel en ball spretter to ganger og situasjoner som handler om spillernes oppførsel.

ATP har brukt systemet i flere konkurranser, men kvinnetouren (WTA) har aldri brukt det før. Fem baner vil ha dette videosystemet tilgjengelig. Spillerne kan, som med hawkeye, utfordre tre avgjørelser per sett og en gang til i tiebreak.

Kommentaren som endret tennis

For 51 år siden sto tennisikonet Billie Jean King fram med sin kommentar om prispengene etter sin seier i US Open. Hun protesterte mot at han fikk 10.000 dollar for tittelen, mens vinneren av herreklassen fikk 15.000 dollar.

– Jeg sa at det stinker, sier den nå 79 år gamle King, ifølge nyhetsbyrået AP. King truet med aldri å komme tilbake til US Open. Fra 1973 ble det utbetalt like mye penger til kvinner og menn i US Open.

Supertalentet klar til å etterfølge Williams

For et år siden tok Serena Williams farvel med tennis etter exit i US Open. Nå sier 19 år gamle Coco Gauff at hun er klar for å ta over etter å ha lært seg å vinne uten å være på sitt beste.

– Det er det som gjør deg til en mester – hvordan du gjør det på de dagene der det ikke går så bra, sier Gauff.

Amerikaneren har vunnet to turneringer i august. I storturneringen i Cincinnati gikk hun til topps ved å slå verdensener Iga Swiatek.

Wozniacki er tilbake

Danske Caroline Wozniacki er klar for sin første Grand Slam-turnering på over tre år. Den tidligere verdenseneren gjorde nylig comeback etter å ha fått to barn.

– Jeg er stolt over at vi er noen mødre på touren. Det tror jeg baner vei for framtidige prestasjoner. Det er mulig å ta en pause, få barn og komme tilbake, sier hun.

33-åringen fikk et wildcard til turneringen og møter en kvalifiseringsspiller i 1. runde.