Norges Fotballforbund med støtte til Jennifer Hermoso: – Alle fortjener et trygt fotballiv

Fotballforbundet publiserte mandag ettermiddag en støtteerklæring i sosiale medier.

«Vi står sammen med spillere som kjemper for like muligheter i fotballen. Alle spillere fortjener et trygt fotballiv både på og utenfor banen», heter det der.

«Vi støtter Jenni Hermoso, de spanske spillerne og alle andre spillere verden over som kjemper for grunnleggende rettigheter og like muligheter», skriver NFF videre.

Det har stormet rundt den spanske fotballpresidenten Luis Rubiales etter VM-finalen mellom Spania og England. Da spillerne mottok sin hyllest, kysset Rubiales profilen Hermoso på munnen, noe hun i etterkant har sagt at var uten hennes samtykke.

Rubiales har på sin side hevdet at Hermoso var innforstått med det som skjedde, og at kysset var gjensidig.

Lørdag ble det kjent at Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) har suspendert Rubiales fra jobben som fotballpresident i 90 dager. Norges fotballpresident Lise Klaveness skrev i etterkant på sin Instagram-konto at hun støttet Fifas beslutning.

«Den siste uken vil kanskje bli husket som den mørkeste i kvinnefotballen, men den kan også være en utløsende faktor til forandringer», skrev Klaveness.

«Betydningen av denne saken strekker seg utover selve hendelsen. Den fremhever dårlig håndtering som svekker sportens rykte og avslører systematiske problemer», fortsatte fotballtoppen.

[ Spanske medier: Påtalemyndigheten i Spania etterforsker Luis Rubiales for mulig seksuelt overgrep ]