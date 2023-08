Ruud møter ukjent amerikaner i US Open

Mandag kveld går kampen mot Nava som er rangert som nummer 154 i verden. Ruud på sin side er på 5.-plass på ATP-rankingen.

Nava står med én seier og tre tap på ATP-nivå denne sesongen. Han har stort sett spilt på challenger-nivå. 21-åringen har imponert i noen kamper de siste årene, men ikke klart å slå ordentlig gjennom. De to foregående årene har han fått wildcard til US Open, men i år måtte Nava vinne tre kvalifiseringskamper for å bli klar for 1. runde.

Ruud har hatt en varierende sesong med finale i Roland-Garros som høydepunktet i tillegg til ATP 250-tittelen i Estoril. Ruud kom til finalen i US Open i fjor hvor det ble tap for Carlos Alcaraz i fire sett.

Siden starten av 2022 er det kun Novak Djokovic som har deltatt i flere finaler på Grand Slam-nivå enn Ruud, men nordmannen har fortsatt til gode å vinne en tittel på nivået over ATP 250.

Ruud fikk en lei oppladning til US Open da han tapte for Max Purcell (70 i verden) i første runde av Masters-turneringen i Cincinnati tidligere i august.

24-åringen fra Snarøya er femteseedet i turneringen og kan møte spillere som Holger Rune og Frances Tiafoe om han tar seg gjennom de første kampene.