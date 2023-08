Norsk amerikansk fotballspiller døde i Polen – miljøet i sorg

Lørdag kveld opplyste polsk politi at mannen døde på sykehus etter at politiet pågrep ham dagen i forveien. Krafft spilte for Panthers Wroclaw og har også spilt for det norske landslaget i amerikansk fotball.

Den polske klubben har lagt ut en melding på X/Twitter og kaller Krafft en «nøkkelspiller» i laget.

Krafft har også spilt for Eidsvoll 1814s og Vålerenga Trolls.

– Jeg synes dette er veldig trist og føler med familien, sier seksjonsleder for amerikansk fotball Eyvind Nygaard Sommerseth i Norges Amerikanske Idretters Forbund til Dagbladet.

Kommunikasjonsrådgiver Jonas Christoffersen i Kripos bekreftet dødsfallet overfor NTB lørdag kveld.

– Pårørende er varslet om dødsfallet, sa Christoffersen, som henviser til polsk politi for ytterligere uttalelser om saken.

– Foreløpige analyser av saken har så langt ikke funnet noen uregelmessigheter i handlingene som ble foretatt, het det i uttalelsen fra politiet i Wroclaw.

Påtalemyndighetens kontor har besluttet at nordmannen skal obduseres.

