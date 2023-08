West Ham opp på tabelltopp – Brighton røk på sesongens første tap

Nyervervelsen James Ward-Prowse åpnet scoringsballet for gjestene, før to scoringer etter pause fra Jarrod Bowen og Michail Antonio sendte West Ham opp i 3-0.

Med snaue ti minutter igjen å spille reduserte Pascal Gross med en flott scoring, men bortelagets Alphonse Areola sto godt i målet og hindret flere gode sjanser.

Tre poeng gjør at West Ham ligger likt med Tottenham på toppen av tabellen etter tre spilte kamper. Søndag kan imidlertid både Manchester City og Liverpool ta seg forbi David Moyes sitt mannskap.

For vertene Brighton var lørdagens resultat et hardt skudd for baugen etter en fryktinngytende sesongstart. To 4-1-seirer mot henholdsvis Luton og Wolverhampton ga Roberto De Zerbis mannskap tabelltopp før den tredje serierunden.

---

FAKTA

Premier League menn lørdag, 3. runde:

Bournemouth – Tottenham 0-2 (0-1)

Mål: 0-1 James Maddison (17), 0-2 Dejan Kulusevski (63). 10.567 tilskuere.

Arsenal – Fulham 2-2 (0-1)

Mål: 0-1 Andreas Pereira (1), 1-1 Bukayo Saka (str. 70), 2-1 Eddie Nketiah (73), 2-2 João Palhinha (87).

Rødt kort: Calvin Bassey (82), Fulham. 59.961 tilskuere.

Martin Ødegaard spilte 83 minutter for Arsenal.

Brentford – Crystal Palace 1-1 (1-0)

Mål: 1-0 Kevin Schade (18), 1-1 Joachim Andersen (77).

Kristoffer Ajer var ubenyttet reserve for Brentford.

Everton – Wolverhampton 0-1 (0-0)

Mål: 0-1 Sasa Kalajdzic (87). 38.851 tilskuere.

Manchester United – Nottingham Forest 3-2 (1-2)

Mål: 0-1 Taiwo Awoniyi (2), 0-2 Willy Boly (4), 1-2 Christian Eriksen (17), 2-2 Casemiro (52), 3-2 Bruno Fernandes (str. 76).

Rødt kort: Joe Worrall (66), Nottingham Forest. 73.595 tilskuere.

Brighton – West Ham 1-3 (0-1)

Mål: 0-1 James Ward-Prowse (19), 0-2 Jarrod Bowen (58), 0-3 Michail Antonio (63), 1-3 Pascal Gross (81).

Spilt fredag: Chelsea – Luton 3-0.

Spilles søndag: Burnley – Aston Villa, Sheffield U. – Manchester City, Newcastle – Liverpool.

---