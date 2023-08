Uno-X-sjefen bekrefter: Sju ryttere forlater laget etter sesongen

Overgangene har haglet i sykkelsporten de siste ukene. Uno-X har også vært aktive på markedet. Storsigneringene Andreas Leknessund og Magnus Cort har skapt overskrifter.

Inn er blant andre også Jonas Iversby Hvideberg og Markus Hoelgaard kommet. Samtidig forsvinner en rekke ryttere ut av det dansk-norske laget, bekrefter nå teamsjef Jens Haugland.

Det gjelder den norske duoen Kristoffer Halvorsen og Torstein Træen, samt den danske kvintetten Lasse Norman Leth, Niklas Eg, Jacob Hindsgaul, Jonas Gregaard og Anthon Charmig.

Tidligere U23-verdensmester Halvorsen har bestemt seg for å avslutte sykkelkarrieren etter mye motgang, mens det i lang tid har kommet rapporter om at Torstein Træen er på vei til et enda større lag i World Tour-sirkuset, Bahrain-Victorious.

Ikke enige med Gregaard

Danske Anthon Charmig signerte nylig for Astana kommende sesong, og ut forsvinner altså også en rekke av hans landsmenn. Én av dem, Lasse Norman Leth, tok nylig et nytt VM-gull på bane i Glasgow.

«Det klikket ikke hos oss, og det er ikke noe drama i det», melder Uno-X-sjef Haugland om Norman Leths exit.

Jonas Gregaard har levert gode resultater denne sesongen, men kom ikke til enighet med lagledelsen om en ny avtale.

– Han har hatt to konkrete muligheter til å forlenge med oss med tilbud som er høyere og lengre enn det han har nå. Når han så ikke slo til før sommeren, var vi tydelige på at alternativer ville bli vurdert. Vi håper det løser seg for Jonas, sa teamsjef Haugland til NTB tidligere denne uken.

Ikke TV-bruddlag

Andelen danske ryttere reduseres dermed noe i Uno-X foran neste sesong.

«Jeg skulle ønske vi kunne beholde flere ryttere med dansk statsborgerskap. Samtidig kan nasjonalitet ikke overstyre sportslige og økonomiske hensyn, i så fall hadde vi vært i store problemer», skriver teamsjef Haugland.

«Men så har vi også noen danske ryttere som kommer inn. Og det er ikke bare «noen». Det er Magnus Cort, det er stortalentet Henrik Pedersen, og det er Rasmus Bøgh Wallin – som alle kan se at fortjener muligheten», fortsetter han.

Teamsjefen er videre tydelig på at han er opptatt av at laget skal få oppmerksomhet, er tydelig på at han ikke står i spissen for et lag som utelukkende jakter deltakelse i «TV-brudd».