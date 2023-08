TV 2: Generalsekretær i Norges Ishockeyforbund fikk sparken

Det er TV 2 som melder om beslutningen som skal ha blitt tatt på et styremøte.

Forbundet opplyste nylig at landslagsaktiviteten på nær alle nivåer settes på pause som følge av et underskudd på ni millioner kroner i 2022.

– Grunnen til at vi gjør dette er at vi skal gå inn i 2024 med positiv egenkapital. Det er derfor vi gjør grepene, slik at vi ikke bruker penger vi ikke har, sa generalsekretær Eide til NTB tidligere denne uken.

Forbundet har fjernet fem årsverk i administrasjonen som følge av kuttene.

Sportssjef Petter Salsten har overfor NTB uttrykt bekymring rundt hvilke konsekvenser den økonomiske smellen vil få for den sportslige satsingen.

Kvinnelandslaget oppholder seg i øyeblikket i Kina, der det spilles VM. Kuttene som er vedtatt påvirker ikke Norges deltakelse der.

NTB har forsøkt å komme i kontakt med både ishockeypresident Tage Pettersen og generalsekretær Eide, men ingen av dem har besvart våre henvendelser.