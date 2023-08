Spansk herrespiller i protest – nekter å spille for landslaget

Iglesias, som er angrepsspiller i La Liga-klubben Real Betis, sier i et innlegg på X/Twitter at han er nødt til å reagere mot Rubiales, som kom i hardt vær etter at han kysset Jennifer Hermoso på munnen etter VM-seieren mot England.

– Jeg har tatt avgjørelsen om ikke å vende tilbake til landslaget før det blir en endring og inntil slike handlinger blir straffet, skriver Iglesias med henvisning til Rubiales' oppførsel etter VM-finalen forrige søndag.

Iglesias har to landskamper for Spania, som er i samme EM-kvalifiseringsgruppe som Norge. Det spanske laget gjester Norge og Ullevaal 15. oktober.

Rubiales holdt fredag en halvtimes tale på det spanske forbundets generalforsamling, som endte med at han nektet å bøye for press om å gå av.

Talen har utløst en serie av reaksjoner. En spansk statsråd ber regjeringen ta affære mot Rubiales, og La Liga-klubben Espanyol krever i en uttalelse presidenten fjernet.