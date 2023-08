Norsk fall på Fifa-rankingen – Sverige på historisk 1.-plass

Det viser den oppdaterte rankingen. Bronsevinner fra årets VM, Sverige, klatrer fra 3.- til 1.-plass.

Norge faller på sin side ned én plassering til 13.-plass, og Danmark har så vidt knepet seg foran på den ferske listen.

Under årets VM ble det exit for de norske landslagskvinnene i åttedelsfinalen mot Japan. I gruppespillet tok laget seg videre med et nødskrik i siste puljerunde mot Filippinene.

USA blir vippet ned fra tronen, og verdensmesteren fra 2019 har nå både Spania og Sverige foran seg på lista.