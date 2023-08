La opp, fødte og gjør comeback: Linn Jørum Sulland skal løfte Oppsal

Linn Jørum Sulland (39) la opp som håndballspiller for to år siden. Så ble hun fysisk trener i 1. divisjonslaget Oppsal og i den fasen trente hun også seg sjøl såpass god at hun vil bidra også på banen i den kommende sesongen som starter i neste uke. For Oppsal rykket opp.

Men ettersom fødselen bare er en drøy måned unna (20. juli) trenger hun naturligvis mer tid. Hun glir inn i rekken av kvinnelige håndballspillere som kommer tilbake på banen etter å ha fått barn.

Trente i svangerskapet

Tidligere landslagskollega og trebarnsmor Heidi Løke (40) gyver på en ny sesong med Larvik.

– Jeg trente nesten gjennom hele svangerskapet og har holdt meg i fin form, sier Linn Jørum Sulland til Dagsavisen, der vi møter henne på det såkalte avkastet for høstens håndballserier.

Hun stiller opp som spiller på vegne av Oppsal, og det betyr at hun er klar for å bidra på banen for det nyopprykkede laget, som sammen med Aker utgjør Oslolagene i årets eliteserie som er utvidet til 14 lag.

Linn Jørum Sulland får OL-gullet i London i 2012. Marit Malm Frafjord (t.v.) og Katrine Lunde flankerer henne. (Håkon Mosvold Larsen/NTB)

Ble motivert

Mange er overrasket over at hun er tilbake i manesjen to år etter at hun annonserte at hun la opp. Hun har flyttet hjem til Nordberg, der hun begynte håndballkarrieren i Korsvoll, etablert sin familie og jobber nå i Oppsal både som fysisk trener og spiller.

– Jeg kom innpå i en kamp eller to i 1. divisjon i fjor. Jeg gikk hjemme i permisjon og fikk spillelysten tilbake. Jeg er glad i å trene og fysisk er jeg nesten tilbake, sier hun.

Hun har vært med på gullalderen i norsk kvinnehåndball, var helt sentral bak OL-gullet i London i 2012, hun tok sin siste VM-tittel i 2015.

Men videre landslagsambisjoner har hun ikke.

– Nei, det tenker jeg ikke på. Nå er familie og barn prioritet nummer en, så blir det et spennende prosjekt der vi ønsker å bygge et ordentlig bra Oslolag i Oppsal og etablere oss i eliteserien, sier hun.

[ Har ikke tid til å feire ]

Har forsterket laget

– Når ser vi deg på banen igjen?

– Jeg har ikke satt noen dato. Både kroppen og lillemannen må være klare, sier hun.

Hovedtrener Henrik Wilhelmsen sier Sulland blir en ressurs både på og utenfor banen.

– Hun løp vel en runde rundt Sognsvann uka før fødselen, og hun blir klar når hun er klar. Vi har også hentet inn noen etablerte spillere (Eira Aune fra Silkeborg, tidligere Oppsal og Karoline Lund fra København). Måler er å kvalifisere oss for Europaspill i 2024, sier Wilhelmsen til Dagsavisen.

Serieåpningen mot Molde kommende onsdag spilles i Nadderudhallen fordi gulvet skiftes i Oppsal Arena. Men fra neste hjemmekamp spilles kampene på Oppsal.

Laget rykket opp etter en minnerik kvalifisering mot Volda i vår der den avgjørende kampen ble avgjort etter fire ekstraomganger.





Hold deg oppdatert. Få Oslosportens nyhetsbrev fra Dagsavisen!

---

FAKTA

Navn: Linn Jørum Sulland

Alder: 39 år:

Klubber som spiller: Korsvoll, Stabæk, Larvik, Györ (Ungarn), Vipers Kristiansand, Oppsal.

Meritter: OL-gull 2012, VM-gull 2011, 2015, EM-gull 2008, 2010. Vinner av Mesterligaen 2011, 6 seriemesterskap, 6 NM-titler.

Første serierunde spilles slik:

29.8: Vipers Kristiansand – Byåsen, 30.8: Fredrikstad – Tertnes, Larvik – Aker, Fana – Gjerpen, Oppsal – Molde, Romerike – Storhamar, Follo – Sola.





---