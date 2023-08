Jakob og Narve fikk medaljene sine – Gjert på plass

Sølv og bronse gjorde at de fikk se det norske flagget på den midterste og lengste flaggstangen der medaljeseremonien foregikk utenfor stadion i Budapest.

På plass var Jakobs pappa og Nordås-trener Gjert Ingebrigtsen. Forholdet mellom de to førstnevnte er betent, og Nordås har kalt det for «ikke-eksisterende» etter at Gjert i fjor var ferdig som trener for sønnene.

Gjert Ingebrigtsen dukket opp på seiersseremonien fredag. Her sammen med sine kone Tone Ingebrigtsen. (Beate Oma Dahle/NTB)

Gjert ønsket ikke å snakke med NTB og Aftenposten på medaljeseremonien fredag. Han var der sammen med kona Tone Ingebrigtsen.

Som vanlig når det er medaljeseremoni med norske utøvere, var det mange nordmenn som møtte opp med sine egne flagg for å hylle sine landsmenn.

Medaljene ble delt ut av Sebastian Coe, presidenten i Det internasjonale friidrettsforbundet (WA) som selv ble olympisk mester på 1500 meter både i 1980 og 1984. Coe ble assistert av Tamas Sterbenz, rektor ved den ungarske idrettshøyskolen.

Medaljene skulle egentlig ha vært delt ut torsdag, men da var både Ingebrigtsen og Nordås opptatt med kvalifisering på 5000 meter der begge tok seg videre til søndagens finale.

1500-meteren gikk av stabelen onsdag. Der ble sølvgutten Jakob Ingebrigtsen spurtet ned av briten Josh Kerr på oppløpet, mens Gilje Nordås avsluttet best av alle og tok bronsen tre hundredeler bak landsmannen.









