Hovland med jevn start – i delt ledelse etter første runde

I PGA-sesongens siste turnering i Atlanta i delstaten Georgia startet spillerne med minusslag basert på hvilken plassering de innehar på PGA-touren denne sesongen. For Hovlands del var det åtte slag.

Nordmannen gikk den første runden to slag under par. Han gikk en ganske jevn runde og var ikke over par på noen av hullene. Birdiene kom på hull 10 og 13.

Totalt i PGA-touren deler han nå førsteplassen med amerikanerne Collin Morikawa og Keegan Bradley, alle på ti slag under par. De to sistnevnte gikk førsterunden torsdag på henholdsvis ni og sju slag under par.

Så følger verdensener Scottie Scheffler, som hadde en litt dårlig dag og gikk runden to slag over par. Amerikaneren fikk en trippelbogey da på hull 15 brukte seks slag. Han hadde også tre bogeyer.

Hovland kom til den siste turneringen i PGA-sluttspillet med seier sist uke. Den ga nordmannen 38 millioner kroner i premie og førte ham opp på annenplass i sammendraget.

Vinneren av turneringen i Atlanta blir også seierherre på PGA-touren denne sesongen. Tour Championship har en førstepremie på hele 190 millioner kroner.

