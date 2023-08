Graham Hansen til Hermoso etter VM-kysset: – Vi er med deg

Den norske angrepsspilleren går hardt ut mot Spanias fotballpresident Luis Rubiales i et innlegg på X/Twitter. Reaksjonen kommer i kjølvannet av at Rubiales fredag blant annet sa at «kysset var gjensidig og med samtykke».

– Vi er med deg. Dette er bare løgn. Vi så alle hva som skjedde, skriver Graham Hansen.

Hun var lagvenninne med Hermoso i Barcelona før sistnevnte forlot klubben i fjor sommer.

Kritikken har haglet mot Rubiales etter at han kysset Jennifer Hermoso på munnen etter VM-seieren mot England. Fredag var han imidlertid klar på at han ikke ville bøye for presset om å gå av.

Rubiales holdt fredag en halvtimes tale på det spanske forbundets generalforsamling. Talen har utløst en serie av reaksjoner. En spansk statsråd ber regjeringen ta affære mot Rubiales, og La Liga-klubben Espanyol krever i en uttalelse presidenten fjernet.