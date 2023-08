Fredagens direkte TV-sport

10.00: VM i friidrett i Budapest, Ungarn, 7. dag. Innledende øvelser: Tikamp menn (Markus Rooth og Sander Aae Skotheim) 100 m 10.05, kvalifisering spyd menn, gruppe A 10.10, gruppe B 11.45, kvalifisering høyde kvinner (to grupper) 10.20, tikamp menn lengde (to grupper) 10.55, tikamp menn kule (to grupper) 12.20. (NRK 1)

10.05: Motorsport, Formel 2. Nederland GP, Zandvoort, trening. (Vsport 1)

12.30: Motorsport, Formel 1. Nederland GP, Zandvoort, trening. (Vsport 1)

13.00: Sykling, Tour of Scandinavia kvinner: 3. etappe, Kongsberg – Larvik. (Eurosport 1)

13.00: Golf, Tsjekkisk Masters (2 mill. dollar), europatour menn i Praha (med Kristian Krogh Johannessen). (Vsport Golf)

14.00: Motorsport, Formel 2. Nederland GP, Zandvoort, kvalifisering. (Vsport 1)

15.15: Sykling, Benelux Tour, etapperitt i Belgia og Nederland, verdenstouren menn (29 av 35): 3. etappe, 171,5 km Aalter – Geraardsbergen. (Eurosport 1)

15.30: Snooker, European Masters. Kvartfinale fra Tyskland. (Eurosport N)

16.00: Motorsport, Formel 1. Nederland GP, Zandvoort, trening 2. (Vsport 1)

17.15: Terrengsykling, cross country short for kvinner fra Vallnord, Andorra. (Eurosport 1)

18.00: Terrengsykling, cross country short for menn fra Vallnord, Andorra. (Eurosport 1)

18.30: Fotball, tysk 2. Bundesliga menn. Schalke 04 – Holstein Kiel fra Veltins-Arena. (Vsport 2)

19.00: VM i friidrett fortsetter. Finaler (4): Tresteg kvinner 19.36, spyd kvinner 20.20, 200 m kvinner 21.40, 200 m menn 21.50. Innledende øvelser: Tikamp menn høyde (Markus Rooth og Sander Aae Skotheim), to grupper 18.30, kvalifisering 4 x 100 m menn 19.30, kvalifisering 4 x 100 m kvinner 20.00, semifinaler 800 m kvinner 20.25, tikamp menn 400 m 21.05. (NRK 2. NRK1 fra 19.46)

19.00: Golf, PGA-tourmesterskapet i Atlanta, Georgia. 3. og siste turnering i sluttspillet (med Viktor Hovland). (Eurosport N)

19.30: Fotball, spansk La Liga menn. Las Palmas – Real Sociedad fra Gran Canaria Stadium. (TV 2 Sport 1)

20.00: Snooker, European Masters fortsetter. (Eurosport 1)

20.30: Fotball, tysk Bundesliga. Leipzig – Stuttgart fra Red Bull Arena. (Vsport 1)

21.00: Fotball, engelsk Premier League. Chelsea – Luton Town fra Stamford Bridge. Mauricio Pochettino jakter sin første trepoenger som Chelsea-manager. (Vsport Premier League)

21.30: Fotball, spansk La Liga. Celta Vigo – Real Madrid fra Estadio de Balaidos. (TV 2 Sport Premium)

21.30: Fotball, spansk Segunda Division. Cartagena CF – Levante fra Municipal Stadium Cartagonova. (TV 2 Sport Premium 2)

00.30: Golf, Canadian Open (2,5 mill. dollar), LPGA-turnering kvinner i Vancouver (med Celine Borge). (Vsport Golf)

01.00: Motorsport, Nascar. Xfinity Series, Wawa 250. (Vsport 3)

