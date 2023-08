Tidligere Vålerenga-keeper tilbake til Eliteserien

Det bekrefter Sarpsborg på sine nettsider.

– Kjetil var det klart beste valget vi hadde tilgjengelig. Toulouse var åpne for en løsning og vi er veldig glad for at det løste seg, sier sportssjef Hampus Andersson.

Sarpsborg har keeperduoen Anders Kristiansen og Leander Øy ute med skade.

– Når Sarpsborg kom på banen, var det en no-brainer. Å komme hjem og få spilletid er vinn-vinn for meg, sier sisteskansen.

Haug ble hentet til fransk fotball fra Vålerenga i midten av 2022-sesongen. Forrige sesong vant 25-åringen cupgull i Frankrike. Han har imidlertid bare stått cupkamper under tiden i Toulouse.

Haug har notert seg for 39 aldersbestemte landskamper for Norge, deriblant fem kamper for U21-landslaget.

