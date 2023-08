Syk Ingebrigtsen og Nordås til finale på 5000 meter: – Fungerte greit nok

Et snaut døgn etter at Ingebrigtsen og Nordås løp inn til henholdsvis sølv og bronse på 1500 meter, var de i aksjon i forsøket på 5000 meter torsdag. Ingebrigtsen endte på tredjeplass med 13.36,21, mens Nordås kom med som sistemann på åttendeplass på 12.36,55.

Ingebrigtsen kunne før løpet avsløre at han skulle løpe med feber.

– Det fungerte vel akkurat greit nok. Det å løpe forsøk er alltid slitsomt, men jeg skal ikke legge skjul på at jeg ikke føler med 100 prosent. Satser på at to hviledager ekstra gjør at det blir greit, sa Ingebrigtsen til NRK.

Nær å ryke ut

Nordås sakket ned de siste meterne og måtte vente en stund etter målgang for å finne ut om han var innenfor de åtte beste.

Det holdt akkurat til finaleplass med to hundredeler foran svenske Andreas Almgren.

– Jeg telte feil. Jeg så rundt meg, men jeg så ikke til høyre og slakket av. Heldigvis hadde jeg flaks. Jeg kunne røket på hodet ut bare med at jeg ikke løp helt til mål, sa Nordås til NRK.

[ Nordås hyller Gjert: – Hvis ikke han hadde trent meg hadde jeg ikke tatt medalje ]

Mistet europarekorden

Ingebrigtsen har 12.48,45 som personlig bestetid på distansen. Nordås satte sin personlige rekord tidligere i år på 13.05,38.

Nylig ble Ingebrigtsens europarekord på 500 meter slettet av spanske Mohamed Katir. Den står på 12.45,01. Katir løp i samme heat som de to nordmennene torsdag.

Henrik Ingebrigtsen og Magnus Tuv Myhre skal også løpe forsøk senere torsdag.

Finalen på 5000 meter går av stabelen søndag kveld

[ Henrik Ingebrigtsen foran 5000m: – Mange fortjener finaleplass mer enn meg ]