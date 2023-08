Henrik Ingebrigtsen foran 5000m: – Mange fortjener finaleplass mer enn meg

32-åringen skal ut i det andre heatet sammen med Magnus Tuv Myhre. I det første heatet finner vi Jakob Ingebrigtsen og Narve Gilje Nordås.

De åtte beste fra hvert heat går til søndagens finale.

Henrik Ingebrigtsen er den av de norske det stilles lavest forventninger til.

Hans egne kunne også ha vært større, selv om finaleplass er det naturlige målet.

– Det blir spennende å se. Jeg er den siste som kvalifiserte meg til mesterskapet, og hvis det er noen rettferdighet i verden så skal jeg komme helt sist.

I et toppidrettshode er det likevel ikke så enkelt.

– Jeg har et ønske om å nå finalen, men det er mange som på papiret fortjener den plassen mye mer enn meg. Jeg er ikke i en situasjon der at VM blir mislykket om jeg ikke når finalen. Jeg har nesten vunnet medalje bare ved å være her, sier Ingebrigtsen til NTB.

Realisme

Ingebrigtsen var den som dro i gang det norske løpereventyret for over ti år siden, men i de siste sesongene har det gått tyngre. Det er en stund siden han gjennomførte et skikkelig bra mesterskap.

– Jeg skal være realistisk nok til å se at jeg ikke er noen medaljekandidat, men gjør jeg det beste jeg kan, så kan jeg slå mange som har prestert bedre enn meg tidligere i sesongen. Ut fra forutsetningene har jeg gjort alt jeg kan for å være i form nå, og det er ikke sikkert at alle andre har gjort det. Det er mange som har lagt alt inn på å klare tidskravet.

Sandnes-løperen er usikker på egen form, og det er en grunn til det.

– Det er vanskelig å si noe sikkert om formen. Jeg har fått ganske bra kontinuitet på trening i de siste tre-fire ukene. Jeg har funnet en fin balansegang mellom hva jeg har lyst til å gjøre på trening og på hva kroppen tåler.

Amputert

Ingebrigtsen skulle gjerne ønsket at han hadde en seks-sju måneder med grunntrening i bunn.

– Høsten og vinteren ble veldig, veldig amputert. Jeg mistet en måned med sykdom etter EM i terrengløp. I februar og mars var jeg ute på grunn av en liten skade, og etter Bislett ble det et nytt problem som gjorde at jeg ikke kunne løpe på tre og en halv uke.

– Såpass?

– Ja. Jeg lider av det samme som mange idrettsutøvere lider av; «wishfull thinking» (ønsketenking). Du prøver å ikke ta imot alle signalene som kroppen gir deg, og så tenker du at det går greit Jeg hadde ikke løpt med piggsko på nesten ett år og så løper jeg to 5000-metere i starten av sesongen, og det ble hakket for mye selv om jeg trodde at det skulle gå greit, sier Ingebrigtsen.

Tre dager etter Bislett smalt det i leggen. Det var enn kroppen tålte med det grunnlaget ha hadde.

– Jeg visste at det er forbundet med en liten risiko å løpe med piggsko når du ikke har så mye trening med piggsko, men alternativet var ikke å trene mer i piggsko. Alternativet var å ikke løpe på Bislett. Jeg var veldig fornøyd med tiden jeg oppnådde på Bislett, men jeg følte meg helt forferdelig. Jeg tror at jeg har mer å gå på enn det jeg viste på Bislett og at formen er bedre nå.