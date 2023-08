Kvalikfiasko for knust Lillefosse i VM: – Hele året ryker nå for hans del

Konkurransen i den ungarske hovedstaden endte i en gedigen skuffelse for bergenseren. Etter det siste hoppet slo han frustrert i matta.

– Det er tre dårlige stavsprang til Pål å være. Det overrasket meg litt negativt. Pål pleier å være en god konkurransemann, men han knelte for et eller annet i dag, sa NRK-ekspert Vebjørn Rodal.

– Hele året ryker nå for hans del. Det er dette han har jobbet for. Sinne og frustrasjon er det vi så i slagene på matta der nede. Det var ikke dette han kom hit til Budapest for, supplerte Christina Vukicevic.

Hovedpersonen selv var lei seg da han kom til intervjuet med statskanalen. På spørsmål om hva som gikk galt, lød svaret:

– Alt sammen. Jeg vet ikke helt. Det var tydeligvis mye som ikke stemte, og det er kjipt når du føler deg fysisk og mentalt bra.

Tungt med varmen

Tropevarmen var ikke til bergenserens fordel.

– Det var varmt, jeg skal i lyve, men det er likt for alle. Man må stå i det, og det er ingen unnskyldning, sa Lillefosse ærlig.

Han kom skjevt i gang fra start og kalte innhoppingen i Budapest elendig. Deretter klarte han egentlig aldri å hente seg inn.

– Det er bare til å le av, smilte Lillefosse oppgitt.

– Jeg kommer til å huske denne dagen veldig godt. Jeg skal aldri være i denne situasjonen igjen. la han til.

EM-bronse i fjor

Lillefosse kom til VM med en årsbeste på 5,82. Det var han aldri i nærheten av å kopiere i tropevarmen i Budapest.

Fana-hopperen bommet tre ganger på åpningshøyden 5,35, hvilket han normalt sett skulle kunne klare med god margin.

Hans personlige rekord er på 5,86.

Lillefosse tok bronse under EM i München i fjor.