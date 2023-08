Kontrollkomitéen skal undersøke habilitetssak mot håndballpresidenten

Tirsdag avslørte TV 2 at Norges Håndballforbund i en periode fra 2016 til 2022 har brukt stiftelsen Nordnorsk Lederutvikling (NNL) i Bodø ved fire anledninger.

Håndballpresident Kåre Geir Lio har i samme periode tjent rundt 1,5 millioner kroner i året fra den nordnorske stiftelsen. Fra 2018 har han tjent det samme fra Norges Håndballforbund, ifølge TV 2.

Lio hevder at han ikke har hatt privat fortjeneste av at håndballforbundet har vært kunde av stiftelsen.

– Det er ingen sammenblanding eller den type ting med tanke på det andre oppdraget jeg løser, sier håndballpresidenten til NTB.

Kontrollkomitéen vil uansett se nærmere på saken.

– Det er naturlig at vi ser på denne saken når det har blitt en sak i media, og tar et møte med administrasjonen for å høre deres side, bekrefter lederen i kontrollkomitéen Gry Nergård til TV 2.

Mener bindigene er uproblematiske

Til kanalen oppgir forbundet at de har betalt NNL til sammen 73.800 kroner eks. moms for de fire oppdragene som har blitt utført.

– Sett i etterpåklokskapens lys må vi lære av dette og se at det var kanskje et kjøp som vi ikke burde gjort, men vurderingen har vært at det har vært greit, for det har vært svært få og lite kostbare innkjøp, sier generalsekretær i Norges Håndballforbund, Erik Langerud til TV 2.

Ingen av oppdragene som NNL utførte ble lagt ut på anbud.

– Beløpene er langt unna de verdier hvor anbud er påkrevet, sier Langerud videre.

I 2017 ble Lio kjøpt fri av håndballforbundet fra jobben som adminstrerende direktør i NNL.

Informert om habilitetsvurderinger

Siden den gang har håndballpresidenten likevel hevet rundt 1,5 millioner i lønn hos stiftelsen, ifølge TV 2s undersøkelser. Daglig leder i NNL uttaler imidlertid at inntekten har kommet gjennom oppdrag som Lio har utført for egne kunder i hans kundeportefølje.

– Det er en oppdragsbasert avtale, svarer Lio på spørsmål om hvordan han har blitt lønnet fra stiftelsen.

70-åringen har ikke oppgitt hvilke kunder han har hatt i stiftelsen, siden han ble kjøpt fri fra håndballforbundet for å jobbe fulltid som håndballpresident.

– Kan du skjønne at det stilles spørsmål?

– Det er fint at det blir stilt spørsmål hvis man tenker at det er noe som er galt. Jeg mener at jeg forholder meg til de avtalene jeg har inngått. Det er kommentaren min på det, sier Lio til NTB.

I etterkant av TV 2s avsløringer har håndballforbundet gått i dialog med kontrollkomitéen og Norges idrettsforbund.

– Norges håndballforbund har tatt kontakt med Norges idrettsforbund og de har formidlet at de ønsker å informere NIF om de habilitetsvurderinger forbundet har gjort, sier generalsekretær i NIF Nils Einar Aas til NTB.

