Borge misset i spydkvalifiseringen: – Skikkelig sur på meg selv

Osterøy-jenta har kapasitet til å klare det automatiske finalekravet på 61,50 meter, men nådde ikke opp til de lengdene i kvalifiseringen i tropevarmen i Ungarn.

I stedet måtte hun nøye seg med et lengstekast på 53,34. Det fikk hun opp i siste omgang.

Kast nummer to var kort, hvilket gjorde at Borge trampet over streken og fikk notert det som dødt. Det første målte 52,09 meter.

– Ustabil dag

– Jeg føler meg veldig bra og i god form, men jeg hadde liksom ingen spydfølelse i dag. I siste kastet glapp jeg spydet litt, sa Borge til NRK.

– Jeg er skikkelig sur på meg selv, men samtidig har det vært litt tendensen at kastingen har vært ekstremt ustabil. Dessverre var dette en ustabil dag, men jeg vet jo hva kapasiteten min er, la hun til.

Borge har vist tegn til å være tilbake i kjempeform denne sesongen etter flere år med skader og motgang. Hun kom til VM med en årsbeste på meget solide 66,50. Det var lenge det lengste kastet i verden.

Kun én av deltakerne i VM hadde kastet lenger foran mesterskapet i Ungarn.

– Sånn det ser ut her, er det vanskelig å forstå at Sigrid har kastet over ti meter lenger enn dette i år. Det er noe tafatt. Rett og slett ikke i nærheten, sa NRK-ekspert Vebjørn Rodal om innsatsen.

OL Neste

66,50-kastet er også personlig rekord for jenta fra Osterøy utenfor Bergen.

Nå må Borge, som kombinerer spydsatsingen med lærerjobb på Lambertseter i Oslo, rette blikket mot neste års OL i Paris. Den neste sesongen inneholder også et EM.