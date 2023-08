Ukrainsk friidrettsstjerne sier nei til å konkurrere mot russere

Det sier Bekh-Romantsjuk i et intervju med de tyske mediene Münchner Merkur/TZ. Den ukrainske profilen er klar på at tiden ikke er inne for å diskutere russiske utøveres tilbakekomst til idretten.

– Det er veldig viktig for mange nasjoner å vinne medaljer og representere sitt eget flagg. Russland må ikke gis denne scenen, sier Bekh-Romantsjuk.

Hun mener utelukkelsen må opprettholdes fordi russiske idrettsutøvere kan leve et fredelig liv mens ukrainere lever i frykt for at boligene deres skal bli bombet.

Bekh-Romantsjuk angriper også Den internasjonale olympiske komités anbefaling om å slippe til russere som nøytrale.

– Russiske idrettsutøvere bør kun konkurrere i Russland. Nøytralitet eksisterer ikke. Vi vet fortsatt at det dreier seg om en russisk idrettsutøver, sa trestegmesteren.

Ved siden av EM-gullet i tresteg har Bekh-Romantsjuk tatt VM-sølv og EM-sølv i lengde.

Friidretten har vært tydelig på at russiske og belarusiske utøvere ikke kan konkurrere, heller ikke som nøytrale, siden invasjonen av Ukraina. Andre internasjonale særforbund har kommet til motsatt konklusjon.

Som et resultat av friidrettens standpunkt deltar ingen russere under det pågående verdensmesterskapet i Budapest. Der jakter Bekh-Romantsjuk nye medaljer.

Den internasjonale friidrettspresidenten Sebastian Coe har sagt at han ikke kan se for seg at russiske idrettsutøvere deltar under neste års OL i Paris hvis den politiske situasjonen ikke endrer seg.

IOC planlegger å ta en avgjørelse i saken senere i år.