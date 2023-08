Solbu gikk rett i tet – sjanseløs i forsøket på 800 meter i VM

Solbu løp i heat fire og klokket inn på tiden 1.51,66. Det holdt dessverre bare til en 8.-plass, noe som gjør at han allerede er slått ut av sitt første VM på seniornivå utendørs.

Det var de tre beste i hvert heat som gikk videre til semifinale, i tillegg til de tre med raskest kvalifiseringstid etter det igjen.

Solbu var imidlertid veldig offensiv ut fra start og ledet feltet halvveis ut i løpet. Dessverre for 20-åringen sa det fullstendig stopp mot slutten, og han endte til slutt over seks sekunder bak spanske Adrián Ben som vant heatet.

Solbus personlige rekord lyder på 1.45,75. Den satte han under Bislett Games i slutten av juni. Han tok også sitt første NM-gull på distansen to uker senere under norgesmesterskapet på Jessheim.

20-åringen er rangert som nummer 89 i verden på distansen.

