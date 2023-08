Italiensk protest mot Warholm avvist

Italienerne mente den norske løperen hadde én fot utenfor da han passerte den andre hekken i semifinalen på 400 meter hekk under VM i Budapest.

– Italia leverte inn protest, men for sent i henhold til tidsfristen på en halv time etter at de offisielle resultatene foreligger. Det vil si et par minutter etter målpassering, sa sportssjef Erlend Slokvik til NRK sent mandag.

Warholm selv kommenterte hekkepasseringen slik overfor NRK etter løpet:

– Jeg slo meg ganske kraftig. Det er ikke helt bra, men det hadde ingenting å si. Det er sånt som skjer, sa Warholm.

Det var på hekk nummer to at 27-åringen fra Ulsteinvik hadde trøbbel. Bilder har ført til uttalelser om at Warholms venstre fot ikke gikk over hekken, men på siden.

Den finske friidrettsutøveren Oskari Mörö var blant dem som mente at Warholm var i kjempetrøbbel.

– Basert på de reprisebildene jeg har sett, så er det ikke noe rom for spekulasjon. Dessverre ser det ut som at Warholms fot går forbi hekken og ikke er tilstrekkelig høy, sa han til Yle, ifølge NRK.

Men den italienske avisen La Repubblica hevder at bildene «ikke var nok til å overbevise juryen».

Warholm tok seg enkelt videre til finalen med tiden 47,09, klart raskest av alle i de tre heatene. Finalen går onsdag.