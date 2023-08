Svensk diskoshelt tok gull i VM-drama: – Det er noe av det verste!

Ceh og Ståhl byttet på å lede an i gullkampen i Budapest, og inn i sjette og siste omgang hadde Ståhl taket på seieren med et lengstekast på 69,37 meter. Ceh sto da med 69,27.

I aller siste forsøk klinket sloveneren til med 70,02 under forhold som ikke på noen måte innbød til å kaste langt. Det satte Ståhl under et kolossalt press.

Den 30-årige diskosbamsen, som er regjerende olympisk mester, svarte med å vise at han har nerver av stål.

71,46 meter målte det spinnville kastet som sikret svensk gull. På sidelinjen applauderte en smilende Kristjan Ceh konkurrenten.

– En enorm diskoskonkurranse som levde fram til det aller, aller siste kastet, der Daniel Ståhl var iskald og satte mesterskapsrekord. I tunge og vanskelige forhold måker han diskosen av gårde, ropte NRK-ekspert Vebjørn Rodal.

– Du gamle, du fria. Sånne kast skjer i öppna landskap og god vind, ikke inne på en stadion som dette. Det er noe av det verste, sa kommentatorkollega Jann Post.

Ståhl ble dermed verdensmester for andre gang. Han vant også gullet i 2019. Et sølv har det også blitt fra mesterskapet i London i 2017.

