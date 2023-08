Overgangsbonanza i sykkelsporten

1. august åpnet det som kan kalles overgangsvinduet i internasjonal sykling. De siste ukene har nærmest den ene overgangen avløst den andre. De aller fleste gjelder fra neste sesong.

NTB har bedt Mads Kaggestad om å vurdere nyervervelsene og avgangene i Uno-X, samt hva som er sommerens største overganger.

Det norsk-danske laget har vært aktive på sommermarkedet. Inn har store profiler som danske Magnus Cort og norske Andreas Leknessund kommet. Også Jonas Iversby Hvideberg og Markus Hoelgaard vender hjem.

Sykkelekspert Kaggestad triller terningkast fem for fangsten.

– Fordi jeg liker at de opprettholder profilen som norsk-dansk lag. Leknessund, Hoelgaard og Iversby Hvideberg kommer tilbake, så slik sett får en ikke inntrykk av store endringer, men mer små justeringer. Den merkbare endringen er Cort, men ellers liker jeg at de i det store bildet skal jobbe med de talentene de har uten store utskiftninger, sier eksperten til NTB.

Charmig og Træen ut

Han tror også meritterte Cort blir et svært solid tilskudd på mer enn én måte.

– Dansken er en meget bra signering fordi han er en rytter med stor kapasitet og erfaring med etappeseire i alle de tre store etapperittene. Som en av de største danske rytterne kan Cort skape god markedsføringseffekter i særlig Danmark. I tillegg er en rytter av hans kaliber en fordel for Uno-X som fremdeles er avhengig av invitasjoner til ritt som Tour de France, sier sykkeleksperten – og legger til:

– I tillegg er han en rytter av en slik kaliber at han kan hjelpe Uno-X med rankingpoengene de trenger til å oppnå målet om en plass i World Touren.

I Uno-X-leiren har ellers danske Anthon Charmig forsvunnet til Astana, mens det ventes at klatresterke Torstein Træen blir ny rytter Bahrain-Victorious.

– De mister Torstein Træen som er synd fordi han har et unikt klatretalent i spennende utvikling. At de mister Anthon Charmig til Astana er mindre dramatisk, sier Kaggestad.

Foss til Ineos?

Blant overganger som innbefatter World Tourens storlag peker Kaggestad på ryktene om et mulig skifte for superstjernen Remco Evenepoel fra Soudal Quick-Step til Ineos foran 2024-sesongen.

– Ineos har mistet flere spennende ryttere og en kan lure på om det bereder grunnen for en overraskende overgang med Evenepoel, sier sykkeleksperten.

I et intervju med podkasten Lanterne Rouge før helgen sa imidlertid Evenepoel at han «normalt sett» blir i Soudal Quick-Step og respekterer kontrakten han har med dem. Det ble av mange tolket som at han la overgangsspekulasjonene døde.

Remco Evenepoel er et av sykkelsportens aller største navn. I fjor ble han fellesstartverdensmester, mens det nylig ble VM-gull i tempo i skotske Glasgow.

Det har også vært spekulert på at Tobias Foss kan være på vei til nevnte Ineos.

– Det er ikke bekreftet hvor Tobias Foss skal sykle de neste årene, men det er sterke indikasjoner på at han skal til Ineos etter at det lenge var snakk om at han skulle signere for Lidl-Trek, sier Kaggestad.

Bystrøm til fransk lag

Sven Erik Bystrøm forlater på sin side Intermarché Wanty-Cirkus til fordel for Groupama FDJ foran neste sesong.

– Det er mange nordmenn som har slitt i franske lag, men samtidig er FDJ et lag som har utviklet seg mye de siste årene, sier Kaggestad om den nyheten.

Han roper også et varsku for de norske supertalentene Johannes Staune Mittet og Per Strand Hagenes som begge skal opp på World Tour-laget til stjernetunge Jumbo-Visma fra 2024.

Av de øvrige norske sykkelproffene er det ikke avgjort hvor Edvald Boasson Hagen skal sykle neste sesong. Hans avtale med TotalEnergies utløper i høst.

---

FAKTA

Følgende sykkelprofiler har meldt overgang til eller fra World Tour-lag sommeren 2023. Uno-X er også inkludert i listen:

Jumbo-Visma:

Inn: Per Strand Hagenes, Norge (Jumbo Visma Dev.), Matteo Jorgensen, USA (Movistar), Johannes Staune-Mittet, Norge (Jumbo Visma Dev.), Loe Van Belle, Nederland (Jumbo-Visma (Dev.), Ben Tulett, Storbritannia (Ineos).

Ut: Ingen.

UAE:

Inn: Igor Arrieta, Spania (Equipo Kern Pharma), Fillippo Baroncini, Italia (Lidl - Trek), Antonio Morgado, Portugal (Hagens Berman Axeon), Nils Politt, Tyskland (Bora-hansgrohe), Pavel Sivakov, Frankrike (Ineos), Jan Christen, Sveits (umiddelbar overgang fra Hagens Berman Axeon).

Ut: Matteo Trentin, Italia (Tudor), Pascal Ackermann (Israel-Premier Tech).

Ineos:

Inn: Ingen.

Ut: Daniel Felipe Martínez, Spania (Bora-hansgrohe), Tao Geoghegan Hart, Storbritannia (Lidl-Trek), Pavel Sivakov, Frankrike (UAE), Ben Tulett, Storbritannia (Jumbo-Visma).

Alpecin-Deceuninck:

Inn: Timo Kielich, Belgia (Alpecin-Deceuninck Dev.), Axel Laurance, Frankrike (Alpecin-Deceuninck Dev.)

Ut: Lionel Taminiaux, Belgia (Lotto Dstny), Alexander Krieger, Tyskland (Tudor Pro)

Soudal - Quick Step:

Inn: Gil Gelders, Belgia (Soudal Quick-Step Dev.), Antoine Huby, Frankrike (Vandee U), Luke Lamperti, USA (Trinity Racing), William Junior Lecerf, Belgia (Soudal Quick-Step Dev.), Warre Vangheluwe, Belgia (Soudal Quick-Step Dev.), Mikel Landa, Spania (Bahrain - Victorious)

Ut: Andrea Bagioli, Italia (Lidl-Trek), Fabio Jakobsen, Nederland (DSM), Mauro Schmid, Sveits (Jayco-AlUla), Ethan Vernon, Storbritannia (Israel - Premier Tech),

Astana:

Inn: Anthon Charmig, Danmark (Uno-X), Max Kanter, Spania (Movistar), Ide Schelling, Nederland (Bora-hansgrohe).

Ut: Ingen.

AG2R:

Inn: Ingen.

Ut: Clément Venturini, Frankrike (Arkea Samsic / Arkea - B&B Hotels).

Bahrain-Victorious:

Inn: Alberto Bruttomesso, Italia (Friuli ASD).

Ut: Jonathan Milan, Italia (Lidl - Trek), Mikel Landa, Spania (Soudal - Quick Step).

Bora-hansgrohe:

Inn: Daniel Felipe Martínez, Spania (Ineos), Alexander Hajek, Østerrike (Tirol KTM), Emil Herzog, Tyskland (Hagens Berman Axeon), Matteo Sobrero, Italia (Jayco-AlUla).

Ut: Ide Schelling, Nederland (Astana), Patrick Konrad, Østerrike (Lidl-Trek), Nils Politt, Tyskland (UAE).

Cofidis:

Inn: Alexis Gougeard, Frankrike (VC Rouen 76).

Ut: Rémy Rochas, Frankrike (Groupama - FDJ), Max Walscheid, Tyskland (Jayco-AlUla), Simone Consonni, Italia (Lidl-Trek).

EF Education:

Inn: Darren Rafferty, Irland (Hagens Berman Axeon), Ryan Archie, Irland (Jumbo Visma Dev.), Michael Valgren, Danmark (EF Education Dev.), Jardi Van Der Lee, Nederland (Willebrord Wil Vooruit).

Ut: Magnus Cort, Danmark (Uno-X).

Intermarché:

Inn: Vito Braet, Belgia (Flanders-Baloise), Francesco Busatto, Italia (Circus-ReUz-Technord), Roel Van Sintmaartensdijk, Nederland (Circus-ReUz-Technord), Alexy Faure Prost, Frankrike (hentes fra Circus-ReUz-Technord i 2025).

Ut: Laurens Huys, Belgia (Arkea Samsic / Arkea B&B Hotels), Sven Erik Bystrøm, Norge (Groupama - FDJ)

Lidl - Trek:

Inn: Andrea Bagioli, Italia (Soudal Quick-Step), Tao Geoghegan Hart, Storbritannia (Ineos), Patrick Konrad, Østerrike (Bora-hansgrohe), Jonathan Milan, Italia (Bahrain-Victorious), Simone Consonni, Italia (Cofidis), Fabio Felline, Italia (Astana)

Ut: Fillippo Baroncini, Italia (UAE), Markus Hoelgaard, Norge (Uno-X)

Movistar:

Inn: Ingen.

Ut: Max Kanter, Spania (Astana), Matteo Jorgensen, USA (Jumbo-Visma)

Arkea Samsic / Arkea - B&B Hotels:

Inn: Vincenzo Albanese, Italia (EOLO-Kometa), Laurens Huys, Belgia (Intermarché), Miles Scotson, Australia (Groupama-FDJ), Clément Venturini, Frankrike (AG2R), Arnaud Démare, Frankrike (umiddelbar overgang fra FDJ)

Ut: Clément Russo, Frankrike (Groupama - FDJ), Warren Barguil, Frankrike (DSM), Andriil Ponomar, Ukraina (umiddelbar overgang til Corratec - Selle Italia).

DSM:

Inn: Warren Barguil, Frankrike (Arkea Samsic), Fabio Jakobsen, Nederland (Soudal Quick-Step)

Ut: Harm Vanhoucke, Belgia (umiddelbar overgang til Lotto Dstny), Jonas Iversby Hvideberg, Norge (Uno-X), Andreas Leknessund, Norge (Uno-X), Henri Vandenabeele, Belgia (Lotto Dstny), Marius Mayrhofer, Tyskland (Tudor Pro), Florian Stork, Tyskland (Tudor Pro), Alberto Dainese, Italia (Tudor)

Jayco AlUla:

Inn: Mauro Schmid, Sveits (Soudal-Quick Step), Davide De Pretto, Italia (Zalf Euromobil), Anders Foldager, Danmark (Biesse-Carrera), Max Walscheid, Tyskland (Cofidis)

Ut: Matteo Sobrero, Italia (Bora-Hansgrohe)

Groupama - FDJ:

Inn: Sven Erik Bystrøm, Norge (Intermarché), Rémy Rochas, Frankrike (Cofidis), Russo Clément, Frankrike (Arkéa-Samsic).

Ut: Arnaud Démare, Frankrike (umiddelbar overgang til Arkea Samsic), Miles Scotson, Australia (Arkea Samsic / Arkea - B&B Hotels), Michael Storer, Australia (Tudor),

Uno-X:

Inn: Carl-Fredrik Bevort, Danmark (Uno-X Dev.), Magnus Cort, Danmark (EF Education), Markus Hoelgaard, Norge (Lidl-Trek), Jonas Iversby Hvideberg, Norge (DSM), Johannes Kulset, Norge (Uno-X Dev.), Andreas Leknessund, Norge (DSM), Sakarias Koller Løland, Norge (Uno-X Dev.), Rasmus Bøgh Wallin, Danmark (Sauri-Carl Ras).

Ut: Anthon Charmig, Danmark (Astana).

Kilder: Firstcycling.com og procycling.com

---