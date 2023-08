Manchester United bekrefter: Mason Greenwood forlater klubben

Greenwood har vært suspendert av klubben siden han i januar 2022 ble pågrepet og siktet for voldtektsforsøk, vold og drapstrusler mot en kvinne. Det ble utferdiget tiltale, men i februar ble tiltalen frafalt grunnet en kombinasjon av nye opplysninger i saken, og at nøkkelvitner hadde trukket seg.

I etterkant har Manchester United behandlet saken med varsomhet og opplyst at de trengte tid til å fatte en beslutning om Greenwoods fremtid i klubben.

The Athletic skrev i forrige uke at klubbdirektør Richard Arnold hadde fortalt ansatte at Greenwood snart ville være tilbake på treningsfeltet. Klubben så seg deretter nødt til å avvise spekulasjonene.

Nå bekrefter klubben at Greenwood er ferdig på Old Trafford.

Greenwood har vært i United-systemet hele karrieren. Han skrev proffkontrakt i 2019 og har spilt 129 førstelagskamper.

Deler av fanskaren har vært svært negativ til å ønske Greenwood velkommen tilbake i United-troppen, og det er varslet protester om det skulle skje.

