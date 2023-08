Årsbeste ikke nok til VM-finale for Retzius – kjempet mot tårene

Etter at hun rev på tredje og siste forsøk på 4,65, kjempt hun med gråten på arenaen i Budapest.

Retzius trengte to forsøk på å klare 4,35 meter etter å ha stått over åpningshøyden 4,20. Deretter rev hun to ganger på 4,50. Med et tredje riv på den høyden ville finaledrømmen vært over. I tredje forsøk traff imidlertid Retzius godt og svingte seg over.

På 4,60 ble det også utfordrende for Retzius innledningsvis. Som på høyden før rev hun først to ganger, men svingte seg over i et meget godt tredje forsøk.

Arrangøren valgte ikke å utvide fra 12 til 15 finalister og flyttet listen opp på 4,65 meter. Det ble for høyt for 27-åringen.

Friidrettsprofilen fra Moelv kom til Budapest med en årsbeste på 4,55. Den er nå forbedret, men det ble mager trøst.

– Dette ble tidenes stavkvalifisering for kvinner. Tolv jenter over 4,65 har aldri skjedd før, sa stavtrener Atle Guttormsen til NRK.

Bredden i stavkonkurransen i Ungarn var på et helt annet nivå enn under VM i Eugene for ett år siden. Den gangen var det kun ni utøvere som kom seg over 4,50 i kvalifiseringen. Dermed holdt 4,35 til en finaleplass for enkelte.

Mandag klarte ikke mindre enn 23 utøvere 4,50.

Retzius har den norske rekorden på 4,70 meter. og sikret seg dermed deltakelsen på ranking. Det formelle kvalifiseringskravet lød på 4,71.

Retzius står med ni NM-titler utendørs. Innendørs har hun vunnet NM fem ganger.

