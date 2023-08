Viktor Hovland leverte banerekord – er i seierskampen i storturnering

Nordmannen gjorde ti birdier og er på 17 slag under par totalt. Det gir foreløpig ledelse, men amerikanske Scottie Scheffler kan frata Hovland triumfen. Scheffler har noen hull igjen på siste runde.

Hovland brukte 61 slag på søndagens runde, noe som er banerekord på banen i Olympia Fields sør for Chicago.

Hovland startet med birdie på hull én, tre og fem og var på det tidspunktet bare to slag bak teten. På hull sju ble det bogey etter å ha vært i trøbbel, men han slo hardt tilbake med birdie på hull ti, elleve og tolv. På hull 14 bommet han på utslaget og lå i det tjukke gresset, men med et fantastisk slag la han ballen under en meter fra hullet. Det ga rundens sjuende birdie.

– Hva er det han driver med? Det er på grensen til ulovlig, det der, utbrøt Discovery-kommentator Per Haugsrud.

I etterkant fulgte han opp med birdie på hull 15, 17 og 18. Det gjorde at han tok seg forbi Scheffler, som hadde ledet store deler av den siste runden.

Vinneren i turneringen som spilles sør for Chicago får rundt 38 millioner kroner i premiepenger. Hovland har vunnet én PGA-turnering denne sesongen. Det var Memorial Tournament, som legenden Jack Nicklaus arrangerer. Også den ga en utbetaling på vel 38 millioner kroner.

Det gjenstår én turnering i PGA-sluttspillet. Den går av stabelen kommende uke. I den turneringen starter spillerne med minusslag etter hvilken plassering de har på sammenlagtlisten på PGA-touren denne sesongen. Vinneren stikker av med 18 millioner dollar (om lag 190 millioner kroner).

