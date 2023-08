Solbakken om Normanns overgang til Saudi-Arabia: – Skulle ønske han hadde gjort noe annet

Klubben melder om overgangen på X/Twitter.

– Nå har jeg visst dette i noen dager, så jeg har hatt tid til å kunne tenke litt, sa Solbakken da NTB ringte etter at overgangen var blitt kjent.

– Jeg synes det er uheldig, og jeg skulle ønske han hadde gjort noe annet etter Russland-oppholdet, men så er jeg ikke overrasket at dette skulle skje – at norske spillere blir en del av den saudiarabiske ligaen, fortsatte landslagssjefen.

Normann signerte for Dinamo Moskva til tross for Russlands pågående krigføring i Ukraina for ett drøyt år siden. Normann har vært på utlån fra Rostov til hovedstadsklubben.

Den gang var Solbakken klokkeklar på at Normanns valg var uforståelig og at han ikke lenger kunne være en del av landslaget. Nå stiller situasjonen seg litt annerledes.

– Saudi-Arabia har store utfordringer når det kommer til menneskerettigheter, homofili og hvordan de ser på jenter. Det er utfordringer som vi må stå sterkt imot, men det er ikke sånn at det er en internasjonal boikott, sånn som med Russland. Det vil være naivt å ikke forholde seg til det, men så er jeg veldig overrasket over at han velger det. Men det er Mathias som må svare for dette, sa Solbakken og fortsatte:

– Formelt sett er det ikke noe i veien for at han skal kunne spille på landslaget nå, men det er jo et men, det er det jo. Nå har han jo ikke vært god på ganske lang tid, så det er jo også en annen ting.

Normanns russiske klubb, Dinamo Moskva, hevdet forrige uke at 27-åringen hadde forlatt landet etter et droneangrep mot den russiske hovedstaden den foregående helgen.

Den norske midtbanespilleren har vært på utlån til Dinamo fra Rostov siden i fjor sommer. Nå er han imidlertid klar for saudiarabisk fotball.

Bunnlaget Al-Raed spiller på det øverste nivået i saudiarabisk fotball og skal torsdag ta imot Al-Hilals stjernegalleri. Der spiller profiler som Neymar, Aleksandar Mitrovic, Malcom, Rúben Neves, Kalidou Koulibaly og Sergej Milinkovic-Savic.

