Narve Gilje Nordås klar for finale på 1500 meter i friidretts-VM

Sandnes-løperen, som var nær ved å havne i trøbbel på lørdagens kvalifiseringsrunde, fikk det bedre til søndag og hadde få problemer med å ta seg til finale på distansen. Nordås la seg bak i feltet til å starte med, men mot slutten avanserte han i feltet.

Nordås har levert flere sterke resultater og er medaljekandidat i Ungarn. Han har hatt Gjert Ingebrigtsen som trener etter at det ble klart at sistnevnte sluttet som trener for sønnene i fjor.

Også gullfavoritt Jakob Ingebrigtsen skal løpe semifinale på distansen søndag. Han jakter revansj etter at han ble nummer to i VM-finalen i fjor.

Finalen går av stabelen onsdag kveld. Både Ingebrigtsen og Nordås er satt opp til å løpe 5000 meter senere i mesterskapet.

