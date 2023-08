Thomsen røk ut i kule etter skadetrøbbel på oppvarming: – Surt og dritt

– Det gikk som det gikk. Jeg prøvde, men under oppvarmingen kjente jeg noe som gjorde at det var jævlig vondt å støte. Jeg må få sjekket hva det er for noe. Det har plaget meg en liten stund, men nå kom det ekstra mye, fortalte Thomsen til NRK.

25-åringen støtet 19,97 meter i sitt første forsøk, men fikk dødt på de to neste og endte dermed opp på en skuffende 21.-plass.

– Jeg tror at jeg kunne kommet meg til finalen, men når en liten ting på kroppen ikke vil spille på lag, så blir det tungt og ikke en så bra dag, sa kulestøteren.

– Det er veldig surt og dritt at jeg ikke kommer meg til finalen, men jeg vil heller kommer meg til finalen neste år (OL i Paris), fortsatte han.

Det var bare de 12 beste som tok seg videre fra VM-kvalifiseringen.

– Det har blitt litt ustabilt for Thomsen i år, og han lykkes ikke med å få ut sitt beste når det gjelder som mest, kommenterte Jan Post på NRK.

Brasilianske Darlan Romani var best i kvalifiseringen med et støt på 22,37 meter. Italienske Zane Weir (21,82 meter) fulgte som nummer to, mens Tom Walsh (21,73) fra New Zealand støtet tredje lengst.

