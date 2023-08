«Slegge-Henriksen» klar for VM-finale i Budapest – måtte få nødproviant underveis

Henriksen sikret finaleplassen med et sistekast på 75,37 meter, noe som holdt til en 9.-plass. Canadiske Ethan Katzberg var best i kvalifiseringen med 81,18 meter.

32 år gamle Henriksen ble nummer tre under VM-konkurransen i Eugene i fjor. Han tok også OL-sølv i slegge under lekene i Tokyo i 2021.

I år har han vært plaget med skader gjennom det meste av sesongen, men kastet uten smerter i kvalifiseringen.

– Det er deilig å ta seg til finalen. Det var målet det. Det første var et bomkast, og det var kjipt. Jeg måtte mobilisere underveis, sa 32-åringen fra Oslo.

Henriksen kaster mer ustabilt enn normalt siden treningsgrunnlaget er tynnere enn det pleier. I tillegg fikk han merke varmen.

Sjokolade

– Det ble varmere enn jeg trodde. Jeg lærte at jeg aldri skal droppe isvesten. Vi satt i teltet under oppvarmingen, og det var kjøligere fordi det hadde regnet. Da tenkte vi at det kanskje ikke var noen vits med kjølevest, men så ble det forsinkelser og jeg holdt på å gå i bakken. Blodsukkeret ble lavt, og jeg fikk litt nødproviant av treneren underveis. Det ble litt sjokolade og pretzel (saltkringle) der. Så isvest og ta med litt mat. Det er lærdommen, sa Henriksen til den skrivende pressen.

– Hva er det realistisk å håpe på i søndagens finale?

– Jeg ble nummer ni i dag med dårlig kasting, og en topp åtte-plassering er absolutt innafor. Klarer jeg det skal jeg være fornøyd med det. Det er mer moro å være med å kjempe om medaljer, men sånn er situasjonen akkurat nå. Jeg er ikke sterk nok, men noen ganger må man dra på jobb selv om man har dårligere perioder.

Utslått

Mardal var med i det første heatet, men tok seg dessverre ikke videre fra kvalifiseringen da han endte som nummer 16 med sitt lengste kast på 73,13 meter. Etter kvalifiseringen var han veldig skuffet.

– Jeg vet egentlig ikke hvorfor det gikk så dårlig. Det gir ikke mening de kastlengdene jeg gjør i dag, så jeg er veldig usikker på hva som gikk galt i dag, sa Mardal til NTB.

– Jeg har egentlig ikke noe godt svar på det. Jeg er like overrasket som alle andre, fortsatte han.

Det var bare de 12 beste som tok seg videre til VM-finalen, som avvikles søndag ettermiddag.