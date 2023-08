Hovland med eagle og kjemperunde – inn i tetkampen før siste dag

Hovland fikk en kjempestart da han senket en lang putt for eagle på det første hullet. Det var starten på en svært god dag for nordmannen ute på banen i Olympia Fields litt sør for Chicago. Totalt fikk han én eagle, fem birdier og to bogeyer på lørdagens runde.

Hovland er på åtte slag under par totalt og dermed for fullt med i kampen om en god plassering. Det skiller for øyeblikket to slag opp til en trio på toppen av resultatlisten. De er imidlertid ikke ferdig med sin tredje runde ennå og kan øke luken.

På hull tre skaffet Hovland seg en birdie og var dermed tre slag under par etter dagens første tre hull. På hull sju fikk han en ny birdie, men ble umiddelbart satt tilbake av en bogey på det åttende hullet.

På hull ti og elleve fulgte han opp med to birdier og kom seg til fem slag under par for runden. På hull 16 ble det en ny bogey, men han avsluttet knallsterkt med en birdie og skaffet seg et flott utgangspunkt foran den siste runden søndag.

Det gjenstår én turnering i PGA-sluttspillet. Den går av stabelen kommende uke.

