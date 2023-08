Belgieren pådro seg en muskelskade i låret i serieåpningen forrige helg.

På en pressekonferanse fredag sa Guardiola at De Bruyne kunne være uaktuell til februar, ifølge Manchester Evening News. Det er et par måneder mer enn hva som ble kommunisert for noen dager siden.

Dermed åpnes det for at De Bruyne mister et halvt år av sesongen.

Manchester City møter Newcastle hjemme i Premier League i kveld.