Jakob Ingebrigtsen: – Tar utgangspunkt i at alle andre er idioter

Han slaktet seg selv etter 4.-plassen på 1500 meter i Doha i Qatar i 2019. Det samme skjedde da han ble nummer to bak Jake Wightman i VM i Eugene i USA i fjor sommer.

Lørdag skal han ut i det første heatet i kvalifiseringen i sitt tredje VM-forsøk på spesialdistansen. Det skjer ved nybygde National Athletic Center ved Donaus bredd i den ungarske hovedstaden Budapest.

Spørsmålet er hva han har lært fra de første VM-finalene på 1500 meter og som han kan ta med seg inn i et nytt mesterskap. Sandnes-løperen mangler fortsatt VM-gullet på distansen han elsker.

– Det å ikke få til det jeg vil, takler jeg ekstremt dårlig, og det i seg selv er en ganske stor motivasjon for ikke å havne i samme situasjon igjen, sier han til NTB utenfor det norske løperhotellet i Budapest to dager før han er i gang.

Tusenvis

22-åringen tok hele presserunden utenfor Novotel i Budapest City på Buda-siden av byen.

– Hvis jeg gjør det dårlig, så går det ut over alle områder i livet mitt. Det er det jeg har lært mest om, men samtidig er det alltid ting du ikke kan kontrollere, og selv om du har løpt tusenvis av løp og har vært i utallige situasjoner, så er det ingen garanti for at du gjør de rette beslutningene når det gjelder.

– De gangene du har løpt dårlig så skylder du utelukkende på deg selv? Du driver med nådeløs selvkritikk på grensen til det mange vil omtale som selvutslettende?

– Ja, for utgangspunktet mitt er at alle andre er idioter, og det vet jeg i forkant. Da hjelper det lite å være overrasket over det i etterkant. Det er slik jeg ser på folk, spesielt i innledende runder på 1500 meter. Da må du ta utgangspunkt i at folk gjør dumme ting, og om du da går trynet ved at noen rundt deg går på trynet, så har du kun deg selv å skylde på. For det kommer til å skje. Og da er det lett å sette seg selv som ansvarlig for dumme ting som skjer, sier løperfenomenet fra Rogaland.

Utvikling

– Hva er den største forskjellen på Jakob nå sammenlignet med foran VM i Eugene i fjor?

– Jeg har utelukkende blitt en bedre løper. Og det er gøy. Det er ikke så lett å være konkret, for jeg gjør veldig mye likt det jeg alltid har gjort. Jeg har trent med bakgrunn i de samme prinsippene og de samme øktene hele livet, men så er det alltid ting du kan gjøre bitte litt bedre.

Unggutten med den imponerende merittlisten sier at han kontinuerlig jobber med å fortsette sin egen progresjon.

– Jeg har helt klart blitt bedre både på terskel- og baneøkter, og det er det som er så interessant. I fjor var jeg ekstremt fysisk kapabel. Jeg skal være stolt over at jeg har klart å gjenskape det. Det er kult uavhengig av det som skjer de neste dagene.

De samme kravene gjelder fortsatt. Det er gullet det handler om.

– Jeg kommer til å være like nådeløs om jeg ikke skulle vinne igjen med mindre noen er bedre enn meg. Da er det ikke så mye du får gjort noe med. Da kan jeg ikke si til meg selv at jeg gjorde mange feil og var en idiot. Det ser man jo i løpet.

