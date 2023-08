Hovland maktet ikke å holde farten etter birdie-show fra start

Han åpnet med tre hull på banens par fredag. Så kom det tre birdier på de fire neste hullene i Olympia Fields, Illinois.

Etter dette noterte Hovland seg for en birdie og to bogeys før han gikk i klubbhuset to slag under par for dagen og tre totalt etter to runder.

Hovland lå fire slag etter teten etter torsdagens førsterunde. Han kommer til å ha et stykke opp til teten før de siste 36 hullene.

De to siste rundene spilles lørdag og søndag.

