Englands landslagssjef er etterspurt

Det engelske fotballforbundets administrerende direktør Mark Bullingham åpner for at Sarina Wiegman kan bli ny trener for det engelske herrelandslaget.

VM-finalen

Wiegman har ledet det engelske kvinnelandslaget til søndagens historiske VM-finale mot Spania i Sydney, og er satt forbindelse med den ledige jobben som trener for det amerikanske kvinnelandslaget.

Det vil imidlertid FA-toppen Bullingham ikke ha noe av.

– Wiegman kan gjøre alt hun vil i fotballen, sier han og foreslår at hun kan ta over når Gareth Southgate gir seg som hovedtrener for det engelske herrelandslaget.

– Folk sier alltid at vi må finne den beste mannen for jobben. Men hvorfor må det være en mann? Vi ønsker alltid den beste personen for jobben.

Kontrakt ut 2025

Bullingham må likevel i første omgang sikre seg at Wiegman fortsetter å jobbe for FA, og at hun ikke lar seg friste av noen andre jobbtilbud.

På spørsmål om forbundet vil prøve å avverge tilbud til Wiegman, er Bullingham klokkeklar:

– Ja, 100 prosent.

– Det handler ikke om penger. Vi er veldig fornøyde med henne og vi føler hun også er fornøyd. Vi har fått med oss mange rykter, og hun er et spesielt talent – det vet vi. Hun har også kontrakt med oss til 2025, fortsetter han.

England har tapt bare én gang på 38 kamper siden Wiegman tok over som trener i 2021. Hun ledet også britene til EM-tittelen på hjemmebane forrige sommer. Søndagens finale har avspark 12.00, norsk tid.