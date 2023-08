Coe: Usannsynlig at russere og belarusere inkluderes før OL

Etter Russlands invasjon av Ukraina i februar 2022 har alle russiske og belarusiske utøvere blitt utestengt fra friidrettsarenaen. Det gjelder også muligheten for å konkurrere som nøytral utøver.

– Jeg har ikke en krystallkule. Jeg følger verdens hendelser på samme måte som dere alle gjør, sa Coe da han møtte pressen etter at han ble gjenvalgt som øverste leder av Det internasjonale friidrettsforbundet (WA).

– Det ser usannsynlig ut for øyeblikket med hvor vi står med hendelsene i Ukraina, sa Coe.

Den internasjonale olympiske komité (IOC) har ennå ikke tatt en avgjørelse om russere og belarusere kan delta i Paris-OL om et år. Anbefalingen fra dem har riktignok vært at de skal få lov til å konkurrere igjen under strenge betingelser.

OL i Paris avvikles fra 26. juli til 11. august neste år.