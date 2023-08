Slind imponerte i Toppidrettsveka – Riege tok spurten blant mennene

Riege og franske Thomas Joly kom side om side inn mot mål etter 54 kilometer og prøvde begge å kaste rulleskien først over mål. Riege ble dømt tidelen foran.

– Det føles spesielt. Det gikk fort hele veien, men jeg klarte å være med i bakken, fant en god posisjon. Så havnet jeg først inn på oppløpet. Da var det bare å gå for det, sa Riege til NRK.

Slind imponerte da hun vant alle de innlagte spurtene. Tiril Udnes Weng fulgte henne lengst, men i bakkene noen kilometer før mål var hun sjanseløs, og Slind kunne paradere inn til seier.

Weng ble slått med 14,3 sekunder, amerikanske Rosie Brennan på tredjeplass med 1.24,1 minutt. De to beste rykket fra konkurrentene halvannen mil før mål.

Mennene startet 25 minutter etter kvinnene i fellestarten over 54 kilometer. En stund var det spenning om første løper i mål ville være mann eller kvinne, men det ble for langt fram for mennene.

Et stort felt kom samlet til mål og spurtet om seier. Johannes Høsflot Klæbo prøvde å rykke mot slutten, men lyktes ikke og endte i køen. Nærmest bak tetduoen var Even Northug.

Petter Northug kom inn på 42.-plass to minutter etter vinneren.

Toppidrettsveka fortsetter torsdag i Aure og avsluttes med to dager i Granåsen i Trondheim.