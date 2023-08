Casper Ruud rett ut i Cincinnati – tapte for 70.-rangerte Purcell

Etter en time og 59 minutter kunne Purcell juble for sin første seier over en topp-ti-spiller. To av hans fem seirer på ATP-touren i år har kommet i turneringen i Cincinnati.

Ruud skaffet seg en bruddball i Purcells første servegame, men greide ikke å utnytte den. Ellers holdt begge spillerne ganske problemfritt serven fram til 3-3, men så fikk Purcell en bruddball. Ruud slo ut, og australieren brøt til 4-3-ledelse.

Nordmannen greide ikke å bryte tilbake, og etter 38 minutter servet Purcell hjem det første settet til 6-4.

I neste sett holdt spillerne serven til 4-3 for Ruud. I neste game utlignet han til 30-30 med en fenomenal serveretur, før Purcell dobbeltfeilet to ganger på rad og ga nordmannen hans første servebrudd i kampen. Ruud gjorde ingen feil da han deretter servet hjem settet til 6-3.

I avgjørende sett skaffet Purcell seg en bruddball da han ledet 4-3, men Ruud avverget den og utlignet til 4-4. Så kjempet han seg til to bruddballer i motstanderens serve, men greide ikke å utnytte dem. I stedet fikk han trøbbel i egen serve, og Purcell utnyttet den første matchballen.

Purcells motstander i neste runde blir den 10.-seedede amerikanske hjemmefavoritten Frances Tiafoe eller den sveitsiske veteranen Stan Wawrinka. De møtes natt til torsdag norsk tid.

Turneringen i Cincinnati er del av oppkjøringen til US Open i New York. Årets siste Grand Slam-turnering innledes 28. august. Ruud var i fjor tapende finalist.

