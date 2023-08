Andrej Ilic klar for Vålerenga – signert ut 2027

Det melder Oslo-klubben på sitt nettsted. Ilic kan få sin debut i eliteseriekampen borte mot Molde lørdag.

Sportssjef Joacim Jonsson har sett Ilic flere ganger i sommer, blant annet i to europacupkamper, og han er blitt imponert.

– Andrej er en spiller som er sterk feilvendt, meget god hodespiller og har sine styrker i boksen. Vi har måttet gi og ta litt i prosessen, men etter noen veldig lange døgn er vi endelig i mål, sier Jonsson.

Ilic er tidligere U21-landslagsspiller for Serbia. Han gjennomgikk den medisinske sjekken onsdag.

– Jeg er en typisk spiss som jobber hardt for laget og prøver å score så mange mål som mulig. Å komme til Vålerenga er en stor mulighet for meg, og jeg håper å kunne bidra til at vi kommer høyere på tabellen, sier han.





(©NTB)