Tirsdagens direkte TV-sport

10.00: Fotball, VM-sluttspillet for kvinner i Australia og New Zealand, første semifinale: Spania - Sverige fra Eden Park i Auckland. Skal Sveriges VM-drøm stoppe her? Spanias Olga Carmona (bildet) og hennes lagvenninner nedkjempet Nederland i kvartfnalen. 0-4 for Japan i gruppespillet var et sjokkerende resultat men siden det har laget reist seg. (TV3)

15.30: Sykling, Danmark Rundt, første etappe. (Eurosport 1)

17.00: Tennis, ATP Masters 1000 fra Cincinnati, første og andre runde. Casper Ruud kommer inn i turneringen onsdag. (Eurosport N)

21.00: Fotball, engelsk League One: Portsmourh - Exeter City fra Fratton Park. (Vsport1)