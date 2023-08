Mesterligaspill for Molde kan gi 100 millioner kroner til rivalene

Norsk Toppfotball (NTF) opplyser i en pressemelding at Moldes plass i conferenceligaen gir omkring 45 millioner kroner. Mesterligagruppespill vil bety en sum på nesten 200 millioner kroner i tillegg til pengedrysset til de øvrige eliteserielagene.

– Vi skal ikke legge unødvendig press på Molde. Molde har allerede kvalifisert seg for europacupspill, og bare det gjør mye for anseelsen til den norske ligaen ute i Europa. Men er det én gang man skal heie på rivaliserende lag, så er det nå, når et norsk lag spiller om Champions League-gruppespill, sier administrerende direktør Leif Øverland i Norsk Toppfotball.

Tall fra NTF viser at norske eliteserieklubber til sammen har mottatt 185 millioner kroner fra Uefa i såkalte solidaritetsmidler de siste sju årene.

Dette er penger som fordeles til ligaene som har lag som kvalifiserer seg til europacupspill. Pengene fordeles likt mellom klubbene i Eliteserien som ikke går til gruppespill.

– Disse beløpene blir ikke klar før etter endt sesong, og det er vanskelig å forutse helt sikkert hva Champions League-gruppespill vil bety for den såkalte solidaritetspotten. Men basert på det vi vet om våre naboland, vil det ikke være urealistisk å tenke at årets pott på kan komme opp mot 100 millioner, sier Øverland.

Molde møter færøyske Klaksvik tirsdag kveld. Om blåtrøyene tar seg videre, venter et siste hinder mot Olimpija Ljubljana eller Galatasaray.

